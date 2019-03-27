3.6 مليارات درهم سوق السيارات المُعدلة في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تنطلق غداً فعاليات النسخة الخامسة من معرض السيارات والدراجات المعدلة «كاستم شو الإمارات الدولي» مواكباً انعقاد معرض أبوظبي الدولي للسيارات 2019 من 28 إلى 30 مارس الجاري، في وقت يقدر فيه حجم سوق تعديل السيارات والدراجات في الإمارات بأكثر من مليار دولار (3.67 مليارات درهم).

وقال سعيد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ «كاستم شو الإمارات»، إن الإمارات تستحوذ على حصة كبيرة من سوق السيارات المعدلة في منطقة الخليج بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي حجم السوق المقدر بنحو ملياري دولار (7.35 مليارات درهم)، فيما يقدر حجم سوق السيارات المعدلة في الولايات المتحدة نحو 40 مليار دولار.

وذكر أن التشريعات المنظمة لسوق السيارات يجري العمل عليها الآن مع الجهات المختصة، مبيناً أن عمليات تعديل السيارات في الدولة حالياً تخضع للإشراف والرقابة من قبل الجهات المختصة لا سيما أن هناك 600 ورشة في الدولة لتعديل السيارات.

وأشار إلى أن معرض «كاستم شو» ينطلق غداً بمشاركة 660 سيارة معدلة مقارنة بنحو 500 سيارة العام الماضي ، لافتاً إلى أن هناك مشاركة خليجية كبيرة بنحو 100 سيارة، وهناك أيضاً مشاركة دولية واسعة لا سيما من أوروبا وآسيا .

وقال حميد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها: « دعمنا للنسخة الخامسة من معرض الإمارات للسيارات والدراجات النارية المعدلة يأتي تماشياً مع خطتنا الرامية إلى استقطاب قائمة متنوعة من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى إلى أبوظبي».