مفتاح سيارة بـمليوني درهم

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

تشهد ساحة دبي أوتودروم 2 أبريل المقبل، إطلاق أول خط للمفاتيح للسيارات الفاخرة والأكثر حصرية في العالم.

وتستعد شركة أوين المحدودة ومقرها فنلندا، ولها مكتب في دبي، للإعلان عن مفاتيحها الفاخرة الأكثر حصرية القابلة للتخصيص، والتي تحل نسختها المحدودة محل كافة مفاتيح السيارات الفاخرة القياسية المتوفرة في السوق، والتي تدمج في تصنيعها معادن نفيسة وأخشاب جميلة وجلود خالصة ومجوهرات فائقة الجودة ليتم إدخالها في التصميم المعترف به.

وذلك ضمن العناصر التكنولوجية للمفتاح الأصلي، ويتم إنتاجها بأيدي فريق منتقى من صناع الساعات والمصممين وصائغي المجوهرات من دول شمال أوروبا لعملاء الشركة في أنحاء العالم.

وتوفر شركة أوين في الوقت الحالي 3 نماذج من المفاتيح تتضمن مزايا مختلفة تبدأ من 49 ألف يورو (200 ألف درهم) بخط كوانتم المرصع بعدد 354 ماسة يبلغ مجموعها 3.45 قيراط.

فيما يشتمل خط سيرينيتي على 1250 ماسة يصل مجموعها إلى 20 قيراطاً، أما المفتاح الأغلى ثمناً الذي تطرحه أوين تحت اسم فانتوم فهو فريد من نوعه ويصل سعره إلى نصف مليون يورو(2.08 مليون درهم)، ويشتمل على 34.5 قيراطاً من الماس، ويتم تصنيع الأنواع الثلاثة من المفاتيح باستخدام 175 جراماً من الذهب عيار 18 أو 24 قيراطاً بناءً على اختيار العميل.