يخترقان شيفرة تسلا3 ويفوزان بها

المصدر: فانكوفر- البيان

فاز باحثان في مجال الأمن بالمسابقة السنوية للقرصنة لاكتشافهم ثغرة أمنية في نظام المعلومات والترفيه في السيارة الكهربائية تسلا موديل 3، وحصلوا على جوائز منها السيارة نفسها بالإضافة إلى 375 ألف دولار، وتمكن الباحثان ريتشارد جو وأمات كام، من اختراق متصفح الويب الخاص بالسيارة تسلا، مستخدمين ثغرة في نظام بيانات على الذاكرة العشوائية، لعرض رسائل الاختراق على شاشة السيارة.

وعقدت المسابقة في مدينة فانكوفر الكندية، 22 مارس الجاري.

وقالت شركة تسلا إنها تعتزم إصدار تحديث برمجي لإصلاح الثغرة الأمنية.

وتتمتع تسلا بعلاقة طيبة مع مجتمع القراصنة الأخلاقيين عندما أطلقت في 2014 أول برنامج مكافآت للثغرات، وقد نما البرنامج وتطور منذ ذلك الحين.