«الظفرة» إصدار من «باترول» يستوحي تراث الإمارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

كشفت «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن طراز «الظفرة»، النسخة المحدودة من «نيسان باترول في8»، ويشتمل الطراز على مجموعة حصرية من المميزات التي تعكس التزام الشركة بطرح سيارات فاخرة مصممة خصيصاً حسب الطلب ومستوحاة من تراث دولة الإمارات العريق.

وتم إنتاج 100 سيارة فقط من طراز «الظفرة»، المستوحى من الصحراء وحياة البدو، والمصمم خصيصاً لمحبي سيارة «نيسان باترول» والراغبين بامتلاك طراز حصري مميّز.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»: «يؤكد الإصدار الأخير من «نيسان باترول في 8» على قوة هذه السيارة، التي تعكس عراقة منطقة الظفرة التي تمثل ماضي وحاضر الإمارات والتي تعدّ اليوم مركزاً رائداً للنمو المستمر والتي تشهد حزمة من التطورات التي تسرد القصة المتفرّدة لأبوظبي والمنطقة الغربية».

وتتميز نيسان باترول في 8 «الظفرة» بالعديد من لمسات التصميم الخارجي الرائعة، بما في ذلك الطلاء الأبيض الجديد والحصري المخصص لهذا الإصدار فقط، والذي يضفي تأثيراً عاكساً باللونين الأحمر والأخضر، في حين تم طلاء بعض أجزاء الهيكل مثل المصدات ورف حمل الأمتعة وغطاء السقف، والمرايا، إضافة إلى ناشري الهواء الأمامي والخلفي للسيارة، لوناً أسود خافتاً، حيث تم استلهام جميع هذه اللمسات التصميمية من ألوان علم دولة الإمارات.

أما إطارات السيارة فهي مصنوعة من الكروم وبقياس 20 بوصة وتتميز بلونها الأسود الساطع، والذي يحافظ على لمعانه حتى أثناء رحلات السفاري والمغامرات الصحراوية.

كما تتميز السيارة بوجود علم دولة الإمارات على فتحة التهوية الجانبية، ما يضفي عليها مظهراً تراثياً أنيقاً يعكس الانتماء والحس الوطني لسائقيها.

كما تم وضع شعار الظفرة المصمم خصيصاً على أجزاء مختلفة من الهيكل الخارجي للسيارة، حيث تم استلهام الكثير من سمات وميزات السيارة من منطقة الظفرة.

ومن المميزات الأخرى في هذه السيارة «بطانة سقف ألكانتارا مع ستارلايت» والتي تحاكي السماء المليئة بالنجوم.

وسيتمكن الراغبون بشراء النسخة المحدودة من «الظفرة» من تقديم طلبات الحجز من خلال صالات عرض المسعود في أبوظبي، العين والمنطقة الغربية، بسعر يبدأ من 399,900 درهم.