15 مليار دولار سوق إكسسوارات وقطع غيار السيارات عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أشارت التقارير إلى نمو سوق اكسسوارات وقطع غيار السيارات وخدمات المركبات، وأهمية سوق الشرق الأوسط كمنطقة نمو رئيسية لسوق خدمات المركبات من خلال التواجد الدولي القوي في أكبر معرض تجاري إقليمي للصناعة في دبي، حيث يتوق اللاعبون العالميون إلى الاستفادة من سوق بلغت قيمته 15 مليار دولار في 2018.

ومن المنتظر أن يشارك في أوتوميكانيكا دبي 2019 أكثر من 1,800 عارض من 61 دولة حين تنطلق فعاليات دورته السابعة عشرة في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث أعربت الشركات المشاركة عن تفاؤلها بشأن نمو الأعمال في المستقبل.

وتمثل السيارات المتصلة، خدمات ركوب المميزة وزيادة قاعدة المستهلكين التوجهات الرئيسية التي تحرك السوق وفقاً لشركة الأبحاث العالمية «أرانكا»، وفي منطقة الخليج، يعد إكسبو دبي وقرار السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة العربية السعودية من نقاط النقاش الرئيسية الأخرى التي تعزز تفاؤل لاعبي الصناعة.

وتفيد شركة أرانكا أن عدد المركبات العاملة في الشرق الأوسط تجاوز 21 مركبة في 2018 فيما بلغت مبيعات سيارات الركاب 1.03 مليون وحدة، أما مبيعات المركبات التجارية فسجلت 270,000 وحدة خلال ذات العام.

وتتوقع أرانكا أن يصل عدد المركبات في الشرق الأوسط إلى حوالي 27 مليون سيارة بحلول 2023 بما في ذلك 18 مليون سيارة و9 ملايين مركبة تجارية، ولذلك فمن المتوقع أيضاً أن يشهد سوق خدمات ما بعد البيع ارتفاعاً ثابتاً، ليصل إلى حوالي 18.5 مليار دولار بحلول 2023 مقارنةً بـ 15 مليار دولار في عام 2018.

تؤكد إمكانات السوق الثقة التي يوليها العارضون معرض أوتوميكانيكا دبي 2019، حيث يقدمون أفضل ما لديهم في حدث الأيام الثلاثة السنوي الذي يقام من 10 إلى 12 يونيو 2019.

وأوضح لويزوس لوكا، المدير الإداري لشركة ألكو فلترز أن أبرز أسباب ذلك النمو يرجع إلى تعامل الشركة مع سوق خدمات المركبات الإقليمي من خلال أوتوميكانيكا دبي.