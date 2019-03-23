3 تقنيات تهمّ الأمهات في سيارة شيفروليه إكوينوكس

المصدر: دبي - البيان

تعد راحة وسلامة الأطفال هي أكثر ما يهمّ الأمهات، لذلك عملت شيفروليه بعناية على تزويد سيارة الكروس أوفر المدمجة إكوينوكس بأحدث التقنيات والمواصفات التي تحتاج إليها كل أمّ، منها على سبيل المثال:

1. استشعار الخطر قبل رؤيته: تحتوي سيارة إكوينوكس على مجموعة من تقنيات الأمان النشطة، التي تمكّنها من استشعار حالات الخطر لتسبقك بخطوات قليلة في الحفاظ على سلامتك وسلامة أسرتك، فالسيارة مجهزة بمجموعة من أجهزة الاستشعار والحساسات والكاميرات التي تعمل بشكل مستمر على رصد المنطقة المحيطة لتحذيرك من أي خطر وشيك.

2. التذكير بتفقد المقاعد الخلفية: لا يمكن التشديد كفاية على خطر ترك الأطفال وحدهم في سيارة متوقفة، حتى أن عواقب هذا الأمر قد تكون كارثية حين تكون الحرارة مرتفعة داخل السيارة. وبفضل خاصية تذكير المقعد الخلفي، الأولى ضمن فئتها، سوف تطالبك إكوينوكس بتفقد المقاعد الخلفية في كل مرة تركنين فيها سيارتك، وذلك في حال استيفاء شروط معينة.

وبذلك ستكونين واثقة من عدم نسيان أي شيء في الخلف، والأهم من ذلك أن السيارة ستذكرك بإخراج أطفالك في كل مرة تركنين فيها سيارتك.

3. مجهزة بنظام كراسي الأطفال LATCH كخاصية قياسية: سيكون الأطفال أكثر أماناً عند الجلوس في المقعد الخلفي وفي كرسي مناسب لهم. تأتي سيارة الكروس أوفر هذه من شيفروليه مجهزة بنظام كراسي الأطفال LATCH، ما يجعل وضع كرسي الأطفال بأمان مهمة بسيطة تتطلب بضع نقرات فقط.