«نيسان» تعلن عن وصول «كيكس 2019»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نيسان» عن وصول سيارة «كيكس 2019» ثنائية اللون إلى منطقة الشرق الأوسط. وأتاحت الشركة ثلاثة خيارات ثنائية الألوان من هذه السيارة الحائزة على عدة جوائز، ليمكن للعملاء الاختيار بين اللون الرمادي مع سقف برتقالي، والبرتقالي مع سقف أسود، والأبيض مع سقف برتقالي، وذلك بما يتناسب مع أذواقهم وشخصياتهم.

وقال كاليانا سيفاغنانام، نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والمبيعات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند: «أصبحت نيسان كيكس منذ إطلاقها في فبراير 2017، السيارة الرائدة على مستوى السوق في فئة السيارات الرياضية الصغيرة متعددة الاستخدامات (B-SUV)، حيث احتفلت نيسان كيكس الشهر الماضي ببيع السيارة رقم 10 آلاف في المنطقة.

وتوفر نيسان كيكس مستويات متطورة من السلامة والاستخدام العملي والكفاءة والقيمة مقابل المال. ومع إطلاق الألوان الجديدة، أصبح لدى العملاء خيارات أوسع عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن شخصياتهم الفريدة من خلال سياراتهم، التي تناسب احتياجات الجيل الجديد».

وتضمنت نيسان كيكس استهلاكاً اقتصادياً للوقود مع محركها المتطور سعة 1.6 لتر والمنصة خفيفة الوزن. وعلاوةً على ذلك، أسهمت تكنولوجيا التنقل الذكي من نيسان في تعزيز مزايا السلامة الخاصة بسيارة نيسان كيكس وتحويلها من مجرد سيارة إلى شريك للسائق.

ومع التصميم الداخلي المتنوع وسهولة الوصول إلى الحمولة الخلفية ونظام مراقبة ضغط الإطارات والعديد من العناصر الأخرى المتميزة، تضع السيارة نيسان كيكس معايير جديدة لفئة سيارات الكروس أوفر المدمجة.