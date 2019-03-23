«جاكوار» تطلق نسختين من سيارتها «F-PACE»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جاكوار عن نسختين مميزتين من سيارتها F-PACE، سيارة 300 SPORT المركزة على الأداء، وسيارة Chequered Flag متعددة الميزات، اللتين تعتبران نسخاً معدلة من سيارات F-PACE الحاصلة على جائزتي «أفضل سيارة في العالم» و«أفضل تصميم سيارة في العالم».

والتي تتميز بديناميكية وملاءمة يومية لا مثيل لها ترتقي لما يتوقع العملاء الحصول عليه من سيارة رياضية متعددة الأغراض من جاكوار.

وتم تجهيز سيارة 300 SPORT لتقديم أداء ممتاز، حيث يتوفر خياران لمحرك هذه السيارة ذات الدفع الرباعي بقوة 300 حصان، محرك إنجينيوم بنزين بسعة 2.0 لتر، ومحرك ديزل سداسي الأسطونات بسعة 3.0 لترات. يمكن التعرف على سيارة 300 SPORT من التفاصيل الخارجية المميزة بلون الساتان الرمادي الداكن، والتي تبدأ من الحاجز الأمامي، لتمتد إلى النوافذ الجانبية، والفتحات الجانبية، وأغطية المرايا وحواف الأبواب، إضافة إلى المصدّ الخلفي.

وتم تصميم سيارة Chequered Flag بناءً على نسخة R-Sport، ولها تصميم خارجي مميز يحتوي على مصدّ أمامي رياضي وتفاصيل سوداء براقة على الحاجز الأمامي، وغطاء الأبواب، والفتحات الجانبية، وإطارات السقف. وتتوفر سيارة Chequered Flag بالألوان الأبيض يولونغ والأسود سانتوريني واللون الجديد الرمادي آيغر.

وفي الداخل، تحتوي المقصورة على مزيج لا مثيل له من المواد الفاخرة واللمسات المتقنة، من بينها كسوة جلدية وتفاصيل مخرمة من الألومنيوم ودواسات العتبات التي تحمل شعار Chequered Flag.

كما يمكن للركاب الاستفادة من مجموعة ميزات تتضمن المقاعد الكهربائية القابلة للتعديل ضمن 10 وضعيات، وباقة Touch Pro Navigation، ونظام الصوت من «ميريديان»، وشاشة السائق التفاعلية القابلة للتعديل بقياس 12.3 إنش، ونظام المعلومات Touch Pro، كميزات أساسية في السيارة.