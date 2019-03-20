«أودي» توقف نوبات العمل الليلية

المصدر: ميونخ - د ب أ

تعتزم شركة «أودي» الألمانية لتصنيع السيارات، والتي تضررت من تراجع المبيعات على خلفية فضيحة انبعاثات مركبات الديزل، وقف نوبات العمل الليلية بمقرها في إنجولشتات جنوبي ألمانيا.

وقالت الشركة، في بيان أمس، إنه يمكن تحقيق مستوى «الإنتاج المخفض في موقع إنجولشتات دون نوبات العمل الليلية الدائمة».

وجاء في البيان أن «هناك حاجة ملحة لعمال نوبة العمل الليلية الدائمة للتعامل مع التحديات القائمة في مشاريع المركبات الجديدة، مثل الطرازين الجديدين أودي إيه 3 ليموزين وأودي إيه 3 سبورت باك».

ومن المقرر أن يؤثر القرار على نحو 450 عاملاً في خط التجميع، إضافة إلى عدد آخر من مناطق الإنتاج ذات الصلة، إلا أن الشركة أوضحت أنه لن يكون هناك شطب للعمال.

وتراجعت مبيعات وحدة أودي بصورة حادة العام الماضي مع طرح «الإجراء العالمي المنسق لاختبار المركبات الخفيفة»، وتراجعت الأرباح التشغيلية بـ24% إلى 3.53 مليارات يورو (4 مليارات دولار).