«كاديلاك CT6» تظهر للمرّة الأولى في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

كشفت (كاديلاك) عن سيارتها CT6 الجديدة للعام 2019 وذلك للمرّة الأولى في الشرق الأوسط خلال معرض إكسس الدولي للسيارات الفاخرة، والذي عقد مؤخراً في المملكة العربية السعودية. وقد عرضت علامة السيارات الفاخرة طرازها السيدان الرائد المحدَّث من CT6 إلى جانب XT4، المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) المدمجَة الجديدة، وXT5، المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات متوسّطة الحجم، و«إسكاليد»، المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات الكبيرة طراز العام 2019.

ولقد ظهرت CT6 طراز العام 2019 للمرّة الأولى على الساحة الإقليمية أثناء عرضها على منصّة «كاديلاك» في معرض EXCS الذي أقيم في فندق «هيلتون جدّة» بالمملكة العربية السعودية. وتتبنّى سيارة CT6 طراز 2019 استراتيجية مستوى تجهيزات (Y) الجديدة لدى علامة (كاديلاك) والتي تم اعتمادها أول مرّة في مركبة (كاديلاك XT4).

وقال كريستيان سومر، المدير الإداري لدى (كاديلاك الشرق الأوسط): «توفر CT6 الجديدة للعام 2019 معادلة جديدة من الفخامة ضمن فئة السيارات الراقية. فعبر تصميمها الجريء وتقنياتها المتطوّرة المتمحورة حول السائق، تقدّم CT6 الجديدة خياراً قوياً للعملاء في الشرق الأوسط الذين يبحثون عن سيارة فخمة تتألّق على جميع المستويات».