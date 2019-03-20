تطبيق أبسط لعملاء «أوبر» في الإمارات والسعودية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «أوبر» أمس، والتي توفر تطبيق الهاتف الذكي العالمي الذي يربط الركاب بالسائقين الشركاء، نسخة أبسط أعيد تصميمها باسم أوبر لايت (Uber Lite) في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية. وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من التطبيق في جميع أنحاء المنطقة لتمكين الركاب من طلب رحلة بغض النظر عن جودة الاتصال المتاحة لهم.

ويتيح تطبيق أوبر لايت الذي لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت ومتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، للعملاء الذين يستخدمون هواتف ذكية بسيطة تعمل في ظروف متقطعة للشبكة، إمكانية استخدام التطبيق، طلب رحلة وابتدائها في غضون ثوانٍ. ولا تقتصر مزايا النسخة الجديدة الأقلّ حجماً على تقليل استهلاك البيانات من دون المساومة على أي من وظائفه الرئيسية فحسب، بل وتعمل بعض خاصيات هذا التطبيق الجديد حتى عندما لا يكون متصلاً بالإنترنت.

وقال عبد اللطيف واكد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتمحور فكرة أوبر حول توفير حلول تنقل موثوقة لعملائنا، ولا ينبغي أن يشكل الاتصال الضعيف بشبكة الإنترنت عقبة أمام تحقيق هذا الهدف. ومع تطبيق أوبر لايت، يمكن الآن استخدام التطبيق وطلب رحلة حتى في المناطق ذات الاتصال الضعيف بالشبكة».

ويتيح تطبيق أوبر لايت للمستخدمين اختيار وجهتهم بكل سهولة، وبلمسة زر واحدة، فبدلاً من كتابة العنوان الذي يتواجدون فيه، يمكنهم اختيار نقطة مميزة قريبة. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم التطبيق بتخزين الأماكن المفضّلة في المدينة بحيث تظهر على التطبيق حتى إذا كان المستخدم غير متصل بالإنترنت. وتمتاز عملية حجز الخدمة بالسرعة والكفاءة حتى لو كان الاتصال ضعيفًا، مع وقت استجابة يصل إلى 300 جزء من الثانية، أي برمشة عين بكل ما للكلمة من معنى.