ترامب يحث «جنرال موتورز» على استئناف الإنتاج في أوهايو

المصدر: واشنطن - د ب أ

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات على استئناف عمليات الإنتاج في مصنعها الذي أغلق مؤخرا في أوهايو.

وكتب ترامب في تغريدة على صفحته على موقع «تويتر»: «لأن الاقتصاد يسير على ما يرام، يتعين على جنرال موتورز فتح مصنعها في لوردستاون، أوهايو».

واقترح الرئيس الأمريكي أن يتم فتح المصنع «بشكل مختلف أو بمالك جديد، بسرعة!»,

وقال ترامب إنه بعد إعلان شركة تويوتا قبل أيام عن نيتها ضخ استثمار بقيمة 13 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، «فإنه يجب على جنرال موتورز. أن تتصرف بسرعة. الوقت عنصر أساسي !».

وفي نوفمبر 2018، أشعلت جنرال موتورز غضب ترامب بعد إعلانها بتخفيض الإنتاج في أمريكا الشمالية بإغلاقات تؤثر على خمس ولايات في الولايات المتحدة وكندا.