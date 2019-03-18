استدعاء 3643 سيارة لكزس في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

تعتزم شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات استدعاء 3643 سيارة في الصين لمخاوف بشأن السلامة على خلفية عيوب في الإطارات، وفقاً لما ذكرته مصلحة الدولة لتنظيم السوق بالصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد أنه وفقاً لخطة الاستدعاء التي قدمتها شركة «تويوتا موتور» المحدودة للاستثمار، إلى المصلحة، فإن الإجراء سيشمل 2396 سيارة لكزس

(إل. إس. 500 إتش)، تم إنتاجها في الفترة بين 14 يونيو 2017 و18 يوليو 2018، بالإضافة إلى 1247 سيارة لكزس (إل. إس. 350) تم إنتاجها في الفترة بين 23 نوفمبر 2017 و18 يوليو 2018.

وتم تزويد المركبات المتضررة بإطارات تسرب الهواء لم يتم تركيبها بشكل صحيح على المحور. وقد يؤدي ذلك إلى ضوضاء غير طبيعية أو اهتزاز السيارة، وفقاً لما ذكرته الشركة. وتعتزم الشركة استبدال الإطارات المعيبة مجاناً.