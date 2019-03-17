«بي إم دبليو» تتوقع عاماً من التقشف وانخفاض الأرباح

المصدر: برلين - د ب أ

أشارت توقعات رئيس «بي إم دبليو» هارالد كروجر، إلى أن العام الحالي ليس به مجال لتوفير وظائف جديدة نظراً لانخفاض الأرباح.

وفي تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الصادرة امس السبت، قال كروجر:«لا نزال نوظف، لكننا لن ننمو هذا العام»، وطالب شركته بالتقشف في كل المجالات.

يذكر أن «بي إم دبليو» سجلت العام الماضي تراجعاً حاداً في الأرباح بسبب ضعف الأعمال في الصين وأوروبا، وأعلنت الشركة في أعقاب ذلك عن تدابير مشددة للتقشف، غير أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت هذه التدابير ستشمل شطب وظائف.

ودعا كروجر عمال شركته إلى اتخاذ موقف منفتح حيال «دايملر»، الشريك الجديد لـ«بي إم دبليو» وأشار إلى استمرار التنافس القوي بينهما رغم التعاون.