«جيتي» السنغافورية تفتتح أول متجر لها في الشرق الأوسط بدبي

المصدر: دبي- البيان

دشنت شركة جيتي للإطارات ومقرها سنغافورة أول متجر لها في الشرق الأوسط بإمارة دبي، وذلك بالشراكة مع أمين أوتو كير، مؤخراً، في مجمع دبي للاستثمار، وكان اهتمام شركة جيتي للإطارات بتقديم خدمات التجزئة واضحاً في أثناء الفعالية، وهو الأمر الذي برز من خلال الكشف عن لوحة «الالتزام بالخدمة» والتوقيع عليها، حيث وقع عليها كل من بلور وتشاندران من مركز خدمة أمين أوتو كير.

وقبل التوقيع، شدد إيلسون تساي، رئيس قسم التسويق الدولي لشركة جيتي للإطارات، على أن الالتزام مسألة بالغة الأهمية.

وقال كريس بلور المدير التنفيذي للمبيعات الدولية،«إن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة مهمة وحيوية لشركة جيتي ومنطقة توفير وتقديم خدمة وجودة للمنطقة برمتها، يسعدنا الشراكة مع أمين أوتو كير والموقع المتميز والاحتفالية الرائعة بهذه المناسبة».