«تسلا واي».. سيارة كهربائية رياضية بـ 39 ألف دولار

المصدر: كاليفورنيا- وكالات

كشفت شركة «تسلا» النقاب عن نموذج سياراتها الكهربية الأقل سعراً «تسلا واي» حيث من المقرر أن يبلغ سعرها 39 ألف دولار.

واستعرضت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية النموذج الأولي لسيارتها الرياضية متوسطة الحجم والتي تعتبر أكبر بنحو 10% من أفضل سياراتها مبيعاً «سيدان»، وذلك من داخل استوديو الشركة في كاليفورنيا.

كما أن نموذج سيارات «تسلا» الجديد من المقرر أن يكون أقل استهلاكاً للطاقة.

وقالت الشركة إن الإصدارات الثلاثة من نموذج سياراتها الجديد سيتم البدء في توصيلها في ربيع 2021 عند سعر 39 ألف دولار، وعلى أن تكون مزودة ببطارية سعتها 230 ميلاً.

وفي مطلع الشهر الجاري أعلنت شركة «تسلا» مجموعة جديدة من القرارات تضمنت تخفيضاً في أسعار السيارات وإغلاق جزء من متاجرها إلى جانب تقليص عدد الموظفين.