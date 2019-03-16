تراجع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا

المصدر: روما - د ب أ

كشفت بيانات اقتصادية أن سوق السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي استمر في الانكماش خلال شهر فبراير الماضي، وإن كان التراجع جاء بوتيرة أقل مقارنة بالأشهر الخمسة السابقة.

وذكرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن المبيعات انخفضت بنسبة سنوية تبلغ واحد بالمئة إلى 1.11 مليون سيارة.

وكانت مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 4.6% في يناير، و8.4 % في ديسمبر، و8 % في نوفمبر، و7.3 % في أكتوبر و23.5% في سبتمبر.

وشهدت الأسواق الرئيسية بالاتحاد الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً في مبيعات السيارات بلغت نسبته 2.7 بالمئة في ألمانيا، و2.1 بالمئة في فرنسا، و1.4 بالمئة في بريطانيا.

وخلال شهري يناير وفبراير، بلغت الحصة السوقية لشركة فولكسفاجن، أكبر شركات السيارات في الاتحاد الأوروبي، 24.2 بالمئة من حجم السوق، وجاءت شركتا «بي.إس.إيه» ورينو الفرنسيتان، في المركزين الثاني والثالث بنسبة 17.3 بالمئة، و10.2 بالمئة على الترتيب.