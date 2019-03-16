«بي إم دبليو» تبيع 2.5 مليون سيارة.. وأرباحها تهبط 7.9 %

المصدر: برلين ـ وكالات

تراجعت أرباح «بي إم دبليو» خلال العام الماضي، وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب انخفاضاً بنسبة 7.9% مقارنة بالعام السابق إلى 9.1 مليارات يورو، وتراجع هامش ربح المجموعة بمقدار 80 نقطة أساس ليصل إلى 10.1%، على الرغم من بقائه أعلى مستهدفة البالغ 10%.وزادت مبيعات السيارات 1.1% لتصل إلى مستوى قياسي 2.49 مليون وحدة، مع استقرار الإيرادات عند 97.5 مليار يورو.

وحذرت الشركة من أن «الرياح المعاكسة القوية» من التغييرات التنظيمية والنزاع التجاري بين أمريكا والصين «من غير المرجح أن تتضاءل».

وقال رئيس مجلس الإدارة «هارالد كروجر»، إنه من غير المحتمل أن يتحسن وضع صناعة السيارات في عام 2019، مضيفاً «تشهد «بي إم دبليو» تحديات في مختلف المجالات، بما في ذلك عدم اليقين السياسي، والاقتصاد العالمي المتباطئ، وارتفاع تكاليف الإنتاج لتلبية المتطلبات التنظيمية، وتقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام».