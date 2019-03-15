«جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» تختار «أكزونوبل» شريكاً

المصدر: دبي - البيان

وقع اختيار «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» على «أكزونوبل» لتكون شريك طلاء السيارات في المنطقة، وذلك في أعقاب عملية تقييم صارمة. وستقدم «أكزونوبل» منتجاتها عالية الجودة للطلاءات النهائية من علامتيها التجاريتين «سيكنز» و«ليسونال»، ما يضمن لسيارات «جنرال موتورز» المحافظة على ضمانات المصنّع الخاصة بأعمال إعادة الطلاء.

وستقوم «أكزونوبل» توفير التدريب التقني الشامل والدعم للمهنيين في ورش «جنرال موتورز»، بإشراف فريق من خبرائها، كما سيتعاون الطرفان لبناء محفظة شاملة من المنتجات والخدمات والبرامج التدريبية.

وقال محمد الفياض، المدير التنفيذي للعناية بالعملاء وخدمات ما بعد البيع لدى «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط: «شركة أكزونوبل تمتلك التقنيات والإمكانات والخبرات اللازمة، ما يساعد على تعزيز الأرباح».