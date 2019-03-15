15 مليار دولار سوق إكسسوارات وقطع غيار السيارات

المصدر: دبي- البيان

أشارت التقارير إلى نمو سوق إكسسوارات وقطع غيار السيارات وخدمات المركبات. كما أكدت أهمية سوق الشرق الأوسط كمنطقة نمو رئيسية، وهو ما ينعكس من خلال التواجد الدولي القوي في أكبر معرض تجاري إقليمي للقطاع في دبي حيث يسعى اللاعبون العالميون إلى الاستفادة من سوق بلغت قيمته 15 مليار دولار في 2018.

ومن المنتظر أن يشارك في أوتوميكانيكا دبي 2019 أكثر من 1,800 عارض من 61 دولة حين تنطلق فعاليات دورته السابعة عشرة في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث أعربت الشركات المشاركة عن تفاؤلها بشأن نمو الأعمال في المستقبل.

تؤكد إمكانات السوق الثقة التي يوليها العارضون معرض أوتوميكانيكا دبي 2019، حيث يقدمون أفضل ما لديهم في حدث الأيام الثلاثة السنوي، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 يونيو 2019.

تزيد نسبة المشاركة الدولية في أوتوميكانيكا دبي على 90 في المائة، مما يجعله محفلاً عالمياً بحق لقطع غيار، إكسسوارات ومستلزمات السيارات، فيما يتوقع منظمو الحدث في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط إقبالاً كبيراً من العاملين بقطاع خدمات المركبات، حيث يتوقع أن يزور المعرض أكثر من 31,000 من الشارين والزوار.

وقال محمود غازي بيلكوزن، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي، إن نسخة 2019 ستُعقد بدعم من 34 جمعية تجارية دولية، فيما تؤكد أجنحة 24 دولة على النكهة الدولية للحدث.