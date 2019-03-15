الحبتور للسيارات تطلق ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً

المصدر: الإمارات - البيان

أطلقت شركة الحبتور للسيارت الموزع الحصري لعلامة ميتسوبيشي في الإمارات، مؤخراً سيارة البيك أب L200 الجديدة كلياً. ورسخت سيارة L200 اسمها في عالم الأعمال بوصفها شريكاً يعتمد عليه منذ أربعة عقود من الزمن.

حيث باعت ميتسوبيشي منها أكثر من 4.7 ملايين سيارة في أكثر من 150 دولة منذ إطلاقها. وتم تطوير سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة بمفهوم يتخطى الصلابة، الذي كان المبدأ الأساسي لعمليات التطوير. وتعد المقدمة القوية بتصميمها الديناميكي، ونظام الدفع الرباعي المطور والمحسن الذي يقدم أفضل أداء على الطرق الوعرة، من أهم العناصر التي تجعل منها منافساً قوياً في فئتها.

وبشكل عام يتميز الطراز الجديد بتصميم قوي، يؤكد المتانة والعملية المطلوبة من قبل أصحاب الأعمال، كما يوفر الراحة أثناء القيادة. وميتسوبيشي L200 ذات تصميم حديث بمفهوم صلابة الصخر، يبدأ من التصميم الخارجي وصولاً إلى المقصورة الداخلية، لتجسيد المعنى الكامل لعبارة يتخطى الصلابة المدعومة ببراعة الهندسة والخبرة. وأقواس العجلات بتصميم أقوى وأكبر، إضافة إلى الكثير من العناصر المتوهجة.

وتظهر متانة التصميم من خلال عناصر كالمصابيح والمصدات الأمامية والخلفية، التي تمنح L200 مظهراً أقوى وأعرض.

وقال سي في رافين مدير عام المبيعات في شركة الحبتور للسيارات: تعد سيارة L200 الجديدة كلياً من أهم الطرازات لدينا، ونحن سعداء لإطلاقها في الإمارات، وهي متوفرة حالياً في صالات عرض الحبتور للسيارات ميتسوبيشي. كلنا ثقة بأن سيارة البيك أب L200، ستواصل تحقيق النجاح من خلال تلبية متطلبات العملاء، الذين يبحثون عن بيك-أب حديثة وعملية يمكن الاعتماد عليها.