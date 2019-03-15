"هيونداي" تستثمر 4.9 ملايين دولار في شركة صينية لتكنولوجيا السيارات

المصدر: سيئول- د ب أ

أعلنت «هيونداي موبيس» أكبر شركة لمكونات السيارات في كوريا الجنوبية استثمار 5.5 مليارات وون كوري جنوبي (4.9 ملايين دولار) في «بيجين ديب جلينت تكنولوجي ليمتد» الصينية الناشئة للتكنولوجيا بهدف إقامة شراكة بين الجانبين في تطوير تقنيات المستقبل في عالم السيارات.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن متحدث باسم «هيونداي موبيس» القول: إن «هذه أول مرة تستثمر فيها هيونداي موبيس في الخارج من أجل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا إنترنت السيارات، ورغم أن قيمة هذا الاستثمار صغيرة، لكنه مجرد بداية».

وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية التوسع في الاستثمار في الشركات متعددة الجنسيات، للعمل معها في تطوير التقنيات المستقبلية في عالم السيارات وبخاصة السيارات ذاتية القيادة والسيارات المتصلة بالإنترنت.

و«ديب جلينت» شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي ومتخصصة على وجه التحديد في تكنولوجيا الرؤية بالكمبيوتر .