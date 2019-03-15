سوفت بنك وتويوتا تبحثان استثمار مليار دولار في وحدة أوبر للقيادة الذاتية

المصدر: نيويورك - رويترز

قال مصدران مطلعان، إن مجموعة من المستثمرين بقيادة مجموعة سوفت بنك وشركة تويوتا موتور تجري محادثات لاستثمار مليار دولار أو أكثر في وحدة السيارات الذاتية القيادة التابعة لأوبر تكنولوجيز، في صفقة من شأنها أن تقيم الوحدة عند 5 إلى 10 مليارات دولار.

وسيضخ هذا الاستثمار سيولة في برنامج أوبر للقيادة الذاتية، الذي يكلف الشركة الخاسرة مئات الملايين من الدولارات دون جني إيرادات.كما قد تسهم الصفقة في إبراز قيمة أوبر في الوقت الذي تستعد فيه شركة تطبيقات نقل الركاب لطرح أولي في البورصة قد يصل بقيمة الشركة إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وقال متحدث باسم تويوتا إن الشركة تراجع وتدرس باستمرار مختلف خيارات الاستثمار» لكن ليس لديها ما تعلن عنه.

كانت وول ستريت جورنال أول من أعلن عن نبأ محادثات الاستثمار وقالت إن من الممكن التوصل لاتفاق في الشهر المقبل.