«إنفينتي» توقف بيع مركباتها في السوق الأوروبية أوائل 2020

المصدر: برلين - د ب أ

كشفت شركة «إنفينتي» للسيارات الفارهة التابعة لشركة «نيسان موتور» اليابانية اعتزامها وقف بيع سياراتها في أوروبا الغربية والخروج من هذه السوق أوائل 2020 كجزء من خطة إعادة هيكلة تركز على النمو في أمريكا الشمالية والصين.

وستظل الشركة اليابانية تبيع سياراتها في شرق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.من ناحية أخرى تعتزم «إنفينتي» الوجود في أوروبا الغربية بعد 2020 من خلال السيارات الكهربائية، حيث تعتزم طرح سياراتها الكهربائية فقط في هذه السوق بعد عام 2021 وهو ما يعني أنها ستبيع السيارات الهجين أو ذات المحرك الكهربائي فقط.

وأشار موقع «موتور تريند» إلى توقف «إنفينتي» عن إنتاج سيارات تعمل بمحركات ديزل (سولار) في حين ما زالت محركات البنزين تمثل جزءاً كبيراً من خطط الشركة للمستقبل بما في ذلك المحرك المبتكر «في.سي تربو» من إنتاج الشركة الأم «نيسان» الذي يعطي قوة وعزم وكفاءة أي محرك هجين أو ديزل.