«فولكسفاغن» تلغي 7 آلاف وظيفة بحلول 2023

المصدر: فرانكفورت- أ ف ب

أعلنت مجموعة فولكسفاغن الألمانية للسيارات عن إلغاء 5 آلاف إلى 7 آلاف وظيفة بحلول عام 2023 في إطار إجراءات تقشف تهدف إلى توفير تمويل انتقالها المكلف إلى السيارة الكهربائية والذاتية القيادة.

وقالت المجموعة في بيان «نظراً لمكننة المهام الروتينية، تعمل الشركة على أساس أن 5 آلاف إلى 7 آلاف وظيفة ستلغى بحلول عام 2023». ويضاف تقليص الوظائف هذا إلى برنامج إعادة هيكلة قيد التنفيذ حالياً، ويتوقع بحلول عام 2020 إلغاء 21 ألف وظيفة حول العالم وتوفير ما يزيد على 3 مليارات يورو.

وبموازاة ذلك، تستثمر أكبر مجموعة للسيارات في العالم 19 مليار يورو في «صناعات المستقبل»، خصوصاً تشغيل نماذجها الكهربائية وذاتية القيادة، مقابل 11 ملياراً أعلن عنها في نوفمبر.

وأشار مدير التخطيط في المجموعة رالف براندستاتر في بيان للشركة، إلى أن الخطة تقضي «وضع فولسكفاغن على مسار العصر الإلكتروني والرقمي».

والاثنين أعلنت المجموعة التي خرجت للتو من فضيحة انبعاثات الديزل (ديزل غيت) وتواجه قيوداً حازمة بشأن انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون ابتداء من 2020، أنها تخطط لإدخال 70 نموذجاً كهربائياً بحلول عام 2028، أي بزيادة 20 نموذجاً عمّا كانت قد تنبأت به سابقاً.

وأضاف «التحسين هو قاعدة تمويل الاستثمارات وتحقيق هدفنا الاستراتيجي للعصر الكهربائي».