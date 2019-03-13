1470 مكعب ليجو لبناء «موستانج» كلاسيكية

المصدر: دبي- البيان

استقبلت متاجر الألعاب في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بطلاً أمريكياً أصيلاً بوصول سيارة موستانج الكلاسيكية الشهيرة إلى مجموعة «ليجو كريتور إكسبيرت».

تحاكي سيارة «ليجو كريتور إكسبيرت: فورد موستانج» الجديدة التي تم تطويرها بالتعاون بين فورد ومجموعة ليجو، طراز فورد موستانج فاستباك لعام 1967، وهي مكونة من 1470 قطعة، وتأتي مزوّدة بمقود يعمل بسلاسة وبهيكل باللون الأزرق الداكن وملصقات السباق البيضاء، وإضافة على غطاء المحرك، وشعار موستانج مطبوع، وشارات GT، وعجلات بخمس شعاب وإطارات توفر قدرة عالية للثبات على الطرقات.

وبارتفاعها الذي يزيد على 10 سنتيمترات وطولها البالغ 34 سنتيمتراً وعرض قدره 14 سنتيمتراً، ستوفر السيارة الجديدة لعشاق بناء المجسمات فرصة تعديل سياراتهم الأمريكية وفقاً للمواصفات التي يفضلونها».

وقال جيمي راي، مدير التسويق لدى فورد الشرق الأوسط: «تعدّ سيارة فورد موستانج واحدة من أشهر أيقونات السيارات الرياضية على مدار العقود الستة الماضية، ويسعدنا إطلاق نسخة تحاكي مزيجها المثالي من روعة التصميم والتراث العريق من خلال هذه المجموعة لعشاق فورد وليجو».