«تيسلا» ترفع أسعارها 3 % تجنباً لإغلاق متاجرها

المصدر: واشنطن - د ب أ

كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تيسلا»، عن اعتزامها زيادة أسعار بيع سياراتها في مختلف أنحاء العالم بنسبة 3 %، بهدف الإبقاء على أغلب متاجرها مفتوحة.

كانت الشركة قد أشارت في الشهر الماضي، إلى اعتزامها غلق أغلب متاجرها، والتركيز على المبيعات عبر الإنترنت، بهدف خفض أسعار سياراتها. وفي أحدث بيان لها بشأن المتاجر والأسعار، ذكرت الشركة الأمريكية أول من أمس، أنها قررت بعد تقييم دقيق، استمرار تشغيل عدد من متاجرها أكبر مما كانت قد أعلنته في وقت سابق.

وأضافت الشركة أنها ستكتفي بغلق نصف متاجرها فقط، وبالتالي، ستنخفض قيمة التوفير في النفقات بمقدار النصف أيضاً.

وذكرت أنها ستواصل تقييم عمل متاجرها. وقد أغلقت «تيسلا» حتى الآن 10 % من نقاط البيع الخاصة بها. في الوقت نفسه، فإنها تعتزم إعادة فتح بعض الفروع الموجودة في أماكن جيدة، ولكن بعدد موظفين أقل. وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنه يمكن لعملائها حجز سياراتهم بنفس الأسعار الحالية، وقبل الزيادة حتى يوم 18 مارس الحالي.