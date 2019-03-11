تصنيف «سانتافي» الأكثر اعتمادية من «جيه دي باور»

المصدر: دبي ـ البيان

فازت المركبة الرياضية متعددة الاستخدامات «سانتافي» من هيونداي بواحدة من أكثر الجوائز رفعة على مستوى العالم. وحصلت مركبة SUV العريقة متوسطة الحجم من هيونداي على تصنيف «سيارة SUV المتوسطة متعددة الاستخدامات الأكثر اعتمادية» في نتائج دراسة «القدرات الاعتمادية للمركبات 2019» التي أجرتها شركة «جيه دي باور»، وذلك نظراً لرضا مالكيها عن إمكانية الاعتماد عليها على الأمد الطويل.

وقال مايك سونغ، رئيس عمليات هيونداي في إفريقيا والشرق الأوسط، إن القدرات الاعتمادية تمثّل «ركيزة أساسية من ركائز نجاح علامة هيونداي التجارية»، معتبراً الفوز بهذه الجائزة «مهماً للشركة»، وأضاف: «نحرص على تقديم التصميم الجريء والأداء القوي وتعدّد الاستخدامات لعملائنا، بجانب مجموعة من التقنيات المتطورة الكفيلة لضمان راحتهم».