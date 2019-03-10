«أودي» تراجع العمالة وتعيد هيكلة الشركة

المصدر: انغولشتات (د ب أ)

أكد برام شوت رئيس شركة أودي الألمانية للسيارات، على خطط إعادة هيكلة الشركة التابعة لمجموعة فولكسفاغن.

وبعث شوت خطاباً إلى العاملين في الشركة، جاء فيه: «يجب لأودي أن تتطور وتنتج وتعمل بشكل أكثر كفاءة، ولا ينبغي أن تكون هناك مواضيع محظورة».

وتتضمن الخطط، وضع الحجم المستقبلي للعمالة قيد المراجعة، حيث أعلن شوت اعتزامه خلال المحادثات القادمة مع مجلس العاملين، إجراء «فحص دقيق لحجم العمالة المباشرة وغير المباشرة، مع أخذ التطور الديموغرافي في الحسبان».

ويعمل لدى أودي، وفقاً لبيانات سابقة، نحو 44 ألف شخص في انغولشتات، حيث يقع المقر الرئيس للشركة، ونحو 17 ألف شخص في مدينة نيكارزأولم. وهناك ضمان بحفظ الوظائف، سار بالنسبة للعاملين في المقرين حتى نهاية عام 2025.

كانت مبيعات أودي العام الماضي بلغت 1.81 مليون سيارة، بتراجع قدره 3.5 % مقارنة بعام 2017.