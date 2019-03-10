3.8 ملايين برميل نفط وفرتها 400 ألف سيارة «نيسان ليف» منذ 2010

قالت شركة نيسان: إن سيارتها المعروفة باسم «ليف» أصبحت أول سيارة كهربية تتجاوزت مبيعات 400 ألف مركبة، موضحة أنه منذ إطلاق هذا الموديل في عام 2010 فإن مالكيها مجتمعون قاموا بقيادتها أكثر من 10 مليارات كيلو متر. وأن عدد سيارات ليف المباعة منذ إطلاقها كان كافياً لتوفير 3.8 ملايين برميل من النفط سنوياً.

وأوضحت الشركة اليابانية أن موديل ليف كان الأفضل مبيعاً في قطاع السيارات الكهربية في أوروبا خلال العام الماضي.

ويشهد سوق السيارات العالمي اهتماماً ملحوظاً مؤخراً بالمركبات الكهربية، في إطار سياسة تستهدف خفض الانبعاثات الضارة.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، وصل عدد السيارات الكهربية والمهجنة حول العالم أكثر من 3 ملايين سيارة في عام 2017، بزيادة 54% مقارنة بعام 2016. طوكيو- وكالات