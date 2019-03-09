«تسلا» تقترض من بنوك صينية لبناء مصنعها في شنغهاي

المصدر: بكين - الوكالات

نجحت شركة «تسلا» في الحصول على قروض بقيمة 521 مليون دولار من بنوك صينية لبناء مصنعها للسيارات الكهربائية وبطارياتها في شنغهاي، الأمر الذي يدفع جهود الشركة تجاه إنتاج السيارة السيدان «موديل 3» في أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة.

وستصبح قروض كل من بنك الصين للتعمير، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، مستحقة في مارس 2020، فيما عدلت «تسلا» اتفاقية ائتمان منفصلة مدعومة بالأصول، ما يزيد من المبلغ الذي يمكن أن تقترضه بما يصل إلى 700 مليون دولار.

وقدر الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» «إيلون ماسك» في يناير أن الشركة ستحتاج إلى ما يقرب من 500 مليون دولار لبناء المصنع لإنتاج 3 آلاف سيارة من طراز «موديل 3» أسبوعياً.