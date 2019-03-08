تطوير مركبات ذاتية القيادة

المصدر: جنيف - د ب أ

أعلنت شركتا صناعة السيارات الألمانيتان «دايملر» و«بي.إم.دبليو»، إن تعاونهما في السيارات ذاتية القيادة يركز على تسريع وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا وطرحها في الأسواق، نظراً لأن الوقت أصبح عنصراً مهماً جداً بالنسبة لشركات صناعة السيارات العالمية في ظل دخول منافسين جدد من خارج الصناعة عبر بوابة السيارات ذاتية القيادة.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن تباين القواعد المنظمة لاستخدام السيارات ذاتية القيادة في الأسواق الرئيسية حول العالم مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، يجعل طرح تكنولوجيا على مستوى العالم أمراً بالغ التعقيد بالنسبة للعلامات التجارية الشهيرة مثل «مرسيدس» و«بي.إم.دبليو» والتي تستهدف شرائح معينة من العملاء رغم أنها منتشرة في العالم.

وقال أولا كالينيوس مدير التطوير والمرشح لمنصب الرئيس التنفيذي في شركة «دايملر»، التي تنتج سيارات «مرسيدس» على هامش معرض جنيف للسيارات إن هذا هو ما يجب على شركات مثل دايملر وبي.إم.دبليو عمله».