نسخة محدّثة من «نيرو» الهجين

المصدر: سيئول - د ب أ

أطلقت «هيونداي موتور»، ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، نسخة محدثة من السيارة الهجين «نيرو»، في إطار جهودها لتعزيز وجودها في سوق السيارات الهجين، التي تعمل بالوقود التقليدي والكهرباء.

وذكرت «كيا» التابعة لمجموعة «هيونداي موتور جروب» الكورية الجنوبية للسيارات، في بيان، أن النسخة الجديدة من السيارة الهجين تحتوي على المزيد من عوامل الأمان والسلامة، ومنها نظام المساعدة في الالتزام بالحارة المرورية، ونظام المساعدة على الطرق السريعة.

يبدأ سعر النسخة الجديدة من «نيرو» من 24 مليون وون (21 ألف دولار)، في حين يصل إلى 35 مليون وون على أساس حجم الخصائص والكماليات الموجودة في السيارة.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن «كيا» كانت قد أطلقت السيارة «نيرو» لأول مرة عام 2016، وباعت منها حتى نهاية فبراير الماضي حوالي 270 ألف سيارة من مختلف الفئات.