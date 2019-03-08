العربية للسيارات تمنح عملاء «إنفينيتي» عروضاً حصرية

المصدر: دبي- البيان

توفر العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، فرصة أمام العملاء لشراء سيارة «إنفينيتي» جديدة بأسعار خاصة حتى الغد.ويمكن للعملاء امتلاك سيارة من «إنفينيتي»، مع حسومات كبيرة تصل حتى 20 ألف درهم على مجموعة محددة من طرازات العلامة.

وعدا عن عشاق السيارات، يمكن أيضاً لمن يبحث عن سيارة عائلية قوية، تتمتع بمزايا سلامة متقدمة، أن يختاروا سيارة أحلامهم من «إنفينيتي»، مع تحقيق توفيرات مالية كبيرة، يمكنهم استثمارها في مستقبل أطفالهم. وبفضل ميزاتها المتطورة، مثل شاشة الرؤية الشاملة، ونظام التوجيه ضمن حارة السير، ونظام التحذير التنبؤي قبل الاصطدام الأمامي، يمكن لأرباب الأسر الذين يشترون سيارة جديدة من «إنفينيتي».

أن يشعروا بالاطمئنان التام، لحصولهم على واحدة من أكثر السيارات أماناً على الطريق، وبأفضل سعر ممكن. ويمكن للمهتمين، زيارة أقرب صالة عرض «إنفينيتي» من العربية للسيارات، للتعرف إلى طرازات «إنفينيتي» المشمولة بالعرض، واغتنام الفرصة لشراء سيارة بخصومات كبيرة.