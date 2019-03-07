الجمارك الصينية تحتجز «تيسلا» لبيانات «غير صحيحة»

المصدر: شنغهاي - د ب أ

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تيسلا»، أن 1600 سيارة من طراز «موديل 3»، تم احتجازها أمس من جانب سلطات الجمارك الصينية، بعد اكتشاف وجود بطاقات بيانات منتج «غير صحيحة» على السيارات.

وذكرت الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا، أنها تعمل مع سلطات الجمارك في ميناء شنغهاي ، من أجل الإفراج عن الشحنة، إلا أنها لا تستطيع تحديد توقيت لذلك.

من جانبها، ذكرت الإدارة العامة للجمارك بالصين أمس، أنه بدون البطاقات الصحيحة، فإن السيارات لا تلبي المعايير الوطنية الإلزامية. وأضافت أنه فور تصحيح الخطأ، سيكون من الممكن الإفراج عن السيارات.