«العربية للسيارات» تطرح «داستر» الجديدة كلياً سلامة

المصدر: دبي - البيان

طرحت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في «مجموعة عبد الواحد الرستماني» والوكيل الحصري لعلامة «رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، سيارة «رينو داستر» الجديدة كلياً. وتعد «رينو داستر» الخيار الأمثل لضمان حماية الركاب من خلال تأكيدها على جانب السلامة، ولا سيما بالنسبة للعائلات التي تضع هذا الجانب تحديداً على رأس أولوياتها؛ حيث تم تزويد هذه السيارة بنظام تثبيت مقاعد الأطفال لطمأنة الأهالي على سلامة أبنائهم.

ومع تزويدها بنظام الكبح المانع للانغلاق، ونظام مانع الانزلاق، ونظام تعزيز الاتزان الإلكتروني، تساعد «رينو داستر» السائقين على التحكم بالسيارة في الظروف الحرجة. وللسائقين الذين لا يزالون حديثي العهد في القيادة على الطرقات السريعة، يضمن لهم نظام التنبيه في الزوايا العمياء الإدراك التام لحركة مرور السيارات.