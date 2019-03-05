تسلا تكشف عن «واي» 14 مارس

المصدر: واشنطن- رويترز

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن الشركة ستكشف عن طرازها الجديد «واي» في 14 مارس الجاري.

وقال ماسك في تغريدة «الطراز واي، كونه سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، أكبر بنحو 10% من الطراز 3، ولذا سيتكلف نحو 10% أكثر وسيكون مداه أقل بقليل على نفس البطارية».

يستهدف مصنع الشركة في شنغهاي بشرقي الصين إنتاج الطرازين 3 وواي بطاقة سنوية 250 ألف سيارة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع طرحت تسلا نسخة بسعر 35 ألف دولار من الطراز 3 سيدان وقالت إن المبيعات العالمية ستكون عبر الإنترنت فحسب، في إطار خطوات تستهدف زيادة الطلب وخفض التكاليف.