بريطانيا تفاوض لإقامة مصنع بطاريات على غرار «تسلا»

المصدر: لندن - د ب أ

يُجري وزراء بريطانيون مباحثات مع شركات عملاقة في مجال تصنيع السيارات لبناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية، على غرار مصنع تسلا في صحراء نيفادا بالولايات المتحدة.

ووفقاً لصحيفة «صنداي تايمز» فإن المحادثات تجري مع شركات عملاقة من بينها «بي.إم.دبليو»، و«جيلي» و«جاجوار لاند روفر» و«نيسان موتور».

وأضافت الصحيفة أن تكلفة إقامة المصنع قد تصل إلى 1.7 مليار جنيه استرليني (2.2 مليار دولار).

وأوضحت الصحيفة أن المحادثات تتعلق بدعم من الدولة للمصنع المشترك.

ورأت الصحيفة أن إقامة مصنع مشترك سينظر إليه بأنه دعم للصناعة بالكامل، ويتيح للوزراء التعامل مع مخاوف بشأن أن المساعدات الحكومية لن تكون عادلة، كما يتيح للمصنّعين تقاسم التكلفة الاستثمارية الضخمة.

ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» فإن الدعم الحكومي الحالي للصناعة ينحصر بصورة كبيرة بـ 246 مليون جنيه استرليني للأبحاث المرتبطة بالبطاريات.