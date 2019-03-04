45 مليار دولار استثمارات ألمانية في السيارات الكهربائية

المصدر: برلين - د ب أ

قال رئيس الرابطة الألمانية لصناعة السيارات، إن شركات السيارات في ألمانيا، ستستثمر ما يزيد على 40 مليار يورو (45 مليار دولار) في السيارات الكهربائية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، لمضاعفة عدد الطرازات المطروحة للمشترين إلى ثلاثة أمثال.

وأضاف رئيس الرابطة الألمانية لصناعة السيارات، بيرنهارد ماتيس، في بيان قبل أسبوع من إقامة معرض سيارات في جنيف، إن الخطة محورية، من أجل تحقيق أهداف طموحة في الاتحاد الأوروبي، للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتتطلب توسيع البنية التحتية للشحن الكهربائي، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ. وتابع ماتيس: «إن زيادة الحركية الكهربائية قادمة إلى أوروبا. ويتطلب هذا أيضاً ظروفاً تنظيمية ملائمة في مختلف أنحاء أوروبا».