توقّعات بتراجع الإنتاج المحلي للسيارات في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

توقّع قطاع إنتاج السيارات في ألمانيا انخفاضاً في الإنتاج المحلي للسيارات هذا العام.

وأعلن الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، أمس، أنه من المتوقع أن يتراجع الإنتاج المحلي بنحو 5% إلى 4.8 ملايين سيارة.

وفي المقابل، فإنه من المتوقع زيادة الإنتاج الخارجي بنسبة 3% ليصل إلى 11.6 مليون سيارة.

وأوضح الاتحاد أن تباطؤ النمو الاقتصادي في ألمانيا، والمخاطر التجارية والجمركية، وبناء وتوسيع المصانع في الولايات المتحدة والمكسيك والصين أسهم في هذه التغيرات.

وعلى الرغم من توقع انخفاض الإنتاج المحلي، فإنه من المنتظر أن يظل عدد العاملين في مصانع السيارات في ألمانيا عند نحو 834 ألف موظف، حسبما ذكر رئيس الاتحاد بيرنهارد ماتيس، مشيراً إلى أن هذا أعلى معدل تشغيل في قطاع صناعة السيارات منذ إعادة توحيد شطري البلاد عام 1990.