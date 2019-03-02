«موديل 3» تفشل في وقف نزيف خسائر «تيسلا»

المصدر: واشنطن - د ب أ

رغم نجاح شركة صناعة السيارات الكهربائية «تيسلا» الأمريكية في الوصول إلى معدلات الإنتاج المستهدفة بالنسبة للسيارة «موديل 3» التي يبلغ سعرها 35 ألف دولار.

فإنها فشلت في وقف نزيف الخسائر كما لجأت إلى إغلاق فروع عدة.وقال «إيلون ماسك» الرئيس التنفيذي للشركة إنها لن تحقق أرباحاً خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يتناقض مع العديد من التوقعات السابقة، في الوقت الذي أعلن فيه عن طرح نسخة أرخص سعراً من الطراز «موديل 3»، إلى جانب خطة لخفض النفقات من خلال غلق المتاجر وخفض الوظائف.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن «ماسك» القول إنه «في ضوء حدوث الكثير من الأحداث في الربع الأول، تكبدنا الكثير من النفقات غير المتكررة والكثير من المصاعب في بيع السيارات في الصين وأوروبا، فإننا لا نتوقع تحقيق أرباح خلال الربع الأول.. لكننا نتوقع تحقيق أرباح خلال الربع الثاني».

وكتب «ماسك» على «تويتر» إنه مع تحول الشركة نحو بيع سياراتها عبر الإنترنت فقط وإغلاق معارضها، فإنها ستستطيع خفض أسعار كل سياراتها 6% تقريباً وسيساعد هذا ماسك في خفض سعر السيارة «موديل 3» إلى 35 ألف دولار لأول مرة بعد نحو 3 سنوات من بدء تلقي طلبات شراء هذه السيارة الكهربائية.

كما تعتزم «تيسلا» خفض إنفاقها بشدة على المبيعات والتسويق وهو ما جعل تحقيق التغيير المعلن في سعر بيع السيارات ممكناً، بحسب ما كتبه «ماسك» في رسالة إلى موظفي الشركة.