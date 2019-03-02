سوبارو تعلن عن أكبر استدعاء عالمي لسياراتها

المصدر: طوكيو - رويترز

أعلنت «سوبارو» استدعاء نحو 2.3 مليون من سياراتها حول العالم بسبب مشكلة في أضواء المكابح، وهو أكبر استدعاء على الإطلاق لسادس أكبر شركة يابانية لصناعة السيارات التي تسعى جاهدة للتغلب على سلسلة مشاكل مرتبطة بالجودة في أعقاب توسع سريع.

وأبلغت الشركة رويترز أمس بأنها بصدد استدعاء حوالي مليوني وحدة من طرازيها الشهيرين إمبريزا وفورستر في الولايات المتحدة، أكبر سوق لها، ودول أخرى بالإضافة إلى حوالي 300 ألف وحدة في اليابان لإصلاح عيب في نظام الإضاءة الخاص بالمكابح.

والمركبات التي يشملها الاستدعاء أنتجت من 2008 إلى نهاية 2017.

ومنذ أواخر 2017 عانت سوبارو من سلسلة مشاكل أرغمتها على خفض توقعاتها للأرباح للعام بكامله إلى أضعف مستوى لها في 6 سنوات.