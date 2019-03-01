انتعاش مبيعات «أستون مارتن»

المصدر: لندن - د ب أ

تجاوزت مبيعات شركة السيارات الفارهة البريطانية «أستون مارتن» المستهدف لعام 2018 في ظل توقعات باستمرار نمو المبيعات العام الحالي.

وبلغت مبيعات الشركة الموجود مقرها في إنجلترا خلال العام الماضي 6441 سيارة بزيادة 26% عن الحد الأقصى للتوقعات، في حين أكدت الشركة أنها تستهدف زيادة مبيعاتها العام الحالي إلى ما بين 7100 و7300 سيارة.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى إتمام أعمال بناء مصنع «أستون مارتن» الجديد في ويلز ببريطانيا والذي سينتج السيارة «دي. بي. إكس» وهي أول سيارة تنتجها الشركة في فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس. يو. في) ويعتبر جزءاً أساسياً من خطة توسعات الشركة.

ومن المنتظر بدء التشغيل التجريبي للمصنع خلال الربع الثاني من العام الحالي ليبدأ الإنتاج الفعلي في النصف الثاني من العام الحالي.