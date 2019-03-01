تعاون «بي. إم. دبليو» و«دايملر» لتطوير مركبات ذاتية القيادة

المصدر: ميونيخ - د ب أ

أعلنت شركتا «بي. إم. دبليو.» و«دايملر» الألمانيتان لتصنيع السيارات أنهما ستتعاونان لتطوير تقنية القيادة الذاتية، وكشفتا عن وجود خطط لتطوير أنظمة مساعدة السائق والتقنية المتقدمة للمركبات ذاتية القيادة.

وأوضحتا أن المسعى الجديد سيكون محور تعاون استراتيجي بهدف إتاحة المرحلة التالية من التطوير وعلى نطاق واسع بحلول 2025، كما شددتا على أن التعاون سيساعد في توفير الأموال وسيعجّل بانتشار هذه التقنيات.

وقال كلاوس فروليش عضو مجلس إدارة بي. إم. دبليو إن «الجمع بين الخبرات الرئيسية لشركتينا من شأنه تعزيز قوتنا الابتكارية وتسريع نشر هذه التقنية». وصرح أولا كايلينيوس رئيس وحدة الأبحاث في دايملر بأنه بدلاً من الحلول الفردية، نريد تطوير نظام شامل يمكن التعويل عليه، ويوفر قيمة مضافة وملموسة للعملاء.. وبالعمل مع الشريك الصحيح، نتطلع إلى تحقيق تقدم كبير في تعزيز أداء هذه التقنية.