«أوبل» تعاود تحقيق الأرباح

المصدر: باريس - د ب أ

حققت شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات في عام 2018 أرباحاً للمرة الأولى منذ أعوام، حسبما أعلنت مالكتها الجديدة مجموعة «بي.إس.إيه» الفرنسية التي تنتج أيضاً سيارات بيجو وستروين ودي.إس أمس.

وسجلت أوبل، التي تتخذ من مدينة روسلسهايم مقراً لها وكانت سابقاً تابعة لجنرال موتورز، إيرادات قدرها 18.3 مليار يورو (20.8 مليار دولار) وأرباحاً بلغت 859 مليون يورو في أول عام كامل لها تحت ملكية بي.إس.إيه.

كما أعلنت بي.إس.إيه عن زيادة الإيرادات في أقسامها الرئيسية في بيجو وستروين ودي.إس بـ 5.6% لتصل إلى 43 مليار يورو.