«تسلا3» الأعلى مبيعاً في فئتها 2018

المصدر: نيويورك - وكالات

كشفت شركة «جاتو ديناميكس» أن الطراز «Tesla 3» حقق أفضل مبيعات شركة «تسلا» فى العالم خلال 2018 فى إطار مبيعات السيارات الكهربائية.

وكشف تقرير للشركة أن «تسلا» باعت نحو 138 ألف سيارة من الفئة الثالثة، متفوقة بذلك على منافسيها مثل BAIC الصينية والتي باعت 92 ألف سيارة، وشركة نيسان ليف والتي باعت 85 ألف سيارة، وفي المجمل باعت تسلا أكثر من أي شركة أخرى لصناعة السيارات في عام 2018.

وجاء التقرير في نفس الوقت الذي تبدأ فيه «تسلا» تسليم الموديل 3 في الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية، كما بدأت تسلا مؤخراً في تسليم طراز 3s في أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق، ومن المفترض أن تساعد إضافة هذه الأسواق الجديدة إلى الطراز الثالث في زيادة مبيعات السيارة من تسلا بأكثر من 100 ألف سيارة في عام 2019، وفقًا لتقديرات حديثة من الشركة.