«تسلا» تطرح السيارة «موديل 3» في الصين قبل الموعد

المصدر: شنغهاي - رويترز

بدأت «تسلا» تسليم سيارات من طراز «موديل 3» في الصين قبل الموعد المقرر لذلك في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تنشيط مبيعاتها التي تأثرت سلباً بشدة جرّاء التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وعدلت الشركة الأسعار، وأضافت طرازاً مختلفاً من السيارة «موديل 3» أقل ثمناً إلى ترتيبات قامت بها لكي تُصبح سياراتها في متناول يد قطاعات أوسع من الزبائن بالصين في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقالت الشركة المنتجة للسيارات الكهربائية الفارهة إنها أقامت حفلاً لتسليم السيارات في بكين أمس «يشكل حدثاً مهماً للسوق».

كانت الشركة تتوقع من قبل أن تبدأ خلال مارس تسليم السيارات «موديل 3» في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث انكمش إجمالي مبيعات السيارات في 2018 للمرة الأولى في أكثر من عشرين عاماً.

وقالت تسلا إن التسليمات الأولى ستكون من نصيب العملاء الذين قدموا طلبات الشراء قبل نهاية 2018.