«دايملر» و«بي.إم.دبليو» تستثمران مليار يورو في «مشاركة السيارات»

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت شركتا «دايملر» و«بي.إم.دبليو» الألمانيتان للسيارات الفارهة عن استثمارات مشتركة في خدمات مشاركة السيارات والأجهزة المحمولة، بهدف اجتذاب أكثر من 60 مليون عميل للمنصة الإلكترونية الجديدة.

وقال الشركتان إن هدفهما يتمثل في تحسين وضعهما في السوق واكتساب حصة إضافية من المنافسين.

وتدير كل من الشركتين في الوقت الحالي خدمة منفصلة لمشاركة السيارات، هما «درايف ناو» و«كار تو جو»، حيث يستخدم العميل هاتفه المحمول لمعرفة موقع أقرب سيارة متاحة لفترة معينة من الوقت، ويسدد تكلفة استئجارها خلال تلك الفترة.

وبحسب الاتفاق المبرم بين الجانبين، ستواصل كل من الشركتين تشغيل خدمة المشاركة الخاصة بها على أن يتم دمج الخدمتين في نهاية المطاف تحت اسم «شير ناو».

وتقول الشركتان إن الكيان الجديد سيوفر زهاء ألف وظيفة جديدة في أنحاء العالم.