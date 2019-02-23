«720 إس كوبيه».. عملاق جديد من «ماكلارين» يصل الإمارات

المصدر: دبي - البيان

استقبلت أسواق السيارات في دولة الإمارات عملاقاً جديداً من الصانع البريطاني «ماكلارين»، وهي السيارة الخارقة «720 إس كوبيه» الجديدة كلياً، وهي الطراز البديل عن ماكلارين «650 إس»، التي تنافس كلاً من لمبرجيني هوراكان وفيراري 488 جي تي بي.

ويحمل الطراز الجديد من «ماكلارين 720 إس» الملامح نفسها لشقيقاتها من السيارات الخارقة. وتعتمد السيارة ماكلارين على محرك V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 710 أحصنة 770 نيوتن.متر من الدوران، بدلاً من 641 حصاناً و678 نيوتن.متر من عزم الدوران التي يولدها محرك V8 سعة 3.8 لترات مع شاحن توربيني مزدوج الخاص بسيارة «ماكلارين 650 إس».

وتتسارع سيارة «ماكلارين 720 إس» الجديدة من 0 إلى 100 كيلومتر في 2.9 ثانية، ومن 0 إلى 200 كيلومتر في 7.8 ثوانٍ، ومن 0 إلى 300 كيلومتر في 21.4 ثانية، وتستطيع قطع مسافة ربع الميل في 10.3 ثوانٍ، أما سرعتها القصوى فتبلغ 341 كيلومتراً في الثانية.

وعمل الصانع البريطاني على تقليل وزن سيارة ماكلارين 720S الجديدة بمقدار 18 كيلوغراماً مقارنة من ماكلارين 650 إس القديمة التي يبلغ وزنها 1330 كيلوغراماً.

وتتمتع السيارة العملاقة التي تعد إحدى أبرز ابتكارات الصانع البريطاني بمستوى عالي جداً من الثبات والقوة عند قيادتها، حيث أظهرت اختبارات القيادة أن الشركة المصنعة وضعت فيها أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيا السيارات جعلت من تجربة قيادتها لحظات لا تنسى لمن يقودها لأول مرة ويشعر معها بالفارق الذي نجحت مع ماكلارين في وضع مكانها ضمن صدارة صانعي السيارات الخارقة في العالم، والذي تتمتع دولة الإمارات بنصيب وافر من حيث امتلاكها لسيارات خارقة لمحبي التجارب المختلفة والممتعة.