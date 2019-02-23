6 نصائح للقيادة الآمنة في فصل الشتاء

ينصح خبراء السيارات باتباع مجموعة من الخطوات بهدف القيادة الآمنة خلال فصل الشتاء وموسم تساقط الأمطار من أهمها:

1 ــ الكشف على إطارات السيارة من أهم الأمور التي يلزم على قائد السيارة متابعتها دائماً، فهي جهة الاتصال الوحيدة مع الطريق، كما يجب التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء بها.

2 ــ التأكد من ضغط المكابح وتركها مرات عدة لاختبارها والتأكد من عمل المصابيح والمساحات الأمامية والخلفية.

3 ــ الحذر عند المرور من طرق بها كثافة عالية من المياه، وعدم رفع قدميك من دواسة البنزين حتى لا يتسرب الماء إلى العادم، وعدم العبور بسرعة؛ لأن هذا سيزيد من ارتفاع المياه ودخولها أسفل غطاء المحرك.

4 ــ يفضل دائماً تنظيف السيارة بعد نزول الأمطار، أو المرور من فوق برك تجمع الأمطار، أو السفر على الطرق الصحراوية مع مراعاة غسيل السيارة من الأسفل وغسيل المحرك، علماً أن الحرص على غسيل السيارة بانتظام خلال فصل الشتاء يحميها من الأملاح التي تتساقط مع الأمطار، والتي تتسبب بدورها في تآكل الهيكل والإطارات.

5 ــ يجب ترك مسافة بين السيارة والأخرى والتي تسع من 7 إلى 10 سيارات، لأن المسافات هي المنقذة في حالة وقوف أو عطل السيارة التي أمامك.

6 ــ البطارية هي واحدة من أهم أجزاء السيارة، وتكون أكثر تأثراً بحالة الجو خلال الشتاء، ولذلك لابد دائماً من الكشف على بطارية السيارة لشحنها وتزويدها بالماء المقطر في حالة البطارية السائلة، أما في حالة البطارية الجافة فعليك تغييرها إن كانت منخفضة الجهد.